Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu

AA & Ensonhaber

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Stefan Lainer'den gelen haber, dünya basınında gündem oldu.

2019 yılında 12.5 milyon euro karşılığında Alman ekibine transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, kansere yakalandı.

Borussia Mönchengladbach'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Avusturyalı milli oyuncunun sağlık durumuna ilişkin, şu bilgi verildi:

Kanser çok erken teşhis edildi ve ilaçla tedavi edilebilir. Tam sağlığına kavuşma şansı son derece yüksek ve profesyonel spor da dahil olmak üzere normal bir yaşam hala mümkün olabilir. Stevie'ye mümkün olan en iyi tedaviyi sağlamak için elimizden geleni yapacağız.