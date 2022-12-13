Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'a kulüp arıyor

Stuttgart, Magdeburg'a kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Ömer Faruk Beyaz için kulüp arıyor.

Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz'ı Magdeburg'dan geri çağırarak yeni bir kulübe kiralamayı planlıyor.

Kulübün yeni spor direktörü Fabian Wohlgemuth, 19 yaşındaki futbolcunun geri çağrılması için Magdeburg ile temas halinde olduklarını söyledi.

"Oynaması için ilgimiz ve özel bir görevimiz var"

Wohlgemuth açıklamasında, "Elbette oynadığı süreden memnun olamayız. Oynaması için ilgimiz ve özel bir görevimiz var. Bu nedenle Magdeburg ile oyuncuyu geri çağırmak ve başka bir kulübe kiralamak için konuşuyoruz." dedi.

4 maçta forma giydi

Ömer Faruk Beyaz, transfer döneminde kiralandığı Magdeburg'da 4 maçta toplam 73 dakika süre aldı.

2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor

Fenerbahçe'den 2021 yazında Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcunun Alman ekibindeki sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.