Sürpriz transfer! Bellingham, Sunderland ile anlaştı

İngiltere futbolunun genç yeteneği Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ın yeni adresi belli oluyor.
Abisi gibi Birmingham altyapısında yetişen ve A takımın yolunu tutan genç oyuncu, kariyerindeki bir sonraki adımı atıyor.
Henüz 17 yaşında
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 17 yaşındaki on numara oyuncusu, Championship ekibi Sunderland'e imza atacak.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun transferi 3 milyon Pound karşılığında gerçekleşecek.
Jobe Bellingham'ın kısa süre içinde sağlık kontrollerini tamamlayarak yeni takımına imza atması bekleniyor.