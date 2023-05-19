Sürpriz transfer! Bellingham, Sunderland ile anlaştı

İngiltere futbolunun genç yeteneği Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ın yeni adresi belli oluyor.

Abisi gibi Birmingham altyapısında yetişen ve A takımın yolunu tutan genç oyuncu, kariyerindeki bir sonraki adımı atıyor.

Henüz 17 yaşında

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 17 yaşındaki on numara oyuncusu, Championship ekibi Sunderland'e imza atacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun transferi 3 milyon Pound karşılığında gerçekleşecek.

Jobe Bellingham'ın kısa süre içinde sağlık kontrollerini tamamlayarak yeni takımına imza atması bekleniyor.