Sürpriz transfer! Bellingham, Sunderland ile anlaştı Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham, Sunderland ile anlaştı.

İngiltere futbolunun genç yeteneği Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'ın yeni adresi belli oluyor.

Abisi gibi Birmingham altyapısında yetişen ve A takımın yolunu tutan genç oyuncu, kariyerindeki bir sonraki adımı atıyor.

Henüz 17 yaşında

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 17 yaşındaki on numara oyuncusu, Championship ekibi Sunderland'e imza atacak.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun transferi 3 milyon Pound karşılığında gerçekleşecek.

Jobe Bellingham'ın kısa süre içinde sağlık kontrollerini tamamlayarak yeni takımına imza atması bekleniyor.