Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday

AA & Ensonhaber
Zengin iş insanlarının yanı sıra, devletin de destek verdiği futbol sektöründe atılan büyük adımlara bir yenisi daha eklendi.
2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği için teklif verilecek
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için teklif verme niyetini açıkladı." bilgisi verildi.
Açıklamada, "SAFF liderliğindeki 2034 teklifi, dünya standartlarında bir turnuva sunmayı amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.
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