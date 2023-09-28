Suudi Arabistan Ligi, dünyaca ünlü hakemleri transfer edecek Suudi Arabistan Ligi, kadrosuna kattığı yıldız futbolcuların ardından başta Premier Lig olmak üzere birçok ligden de hakem transfer etmek istiyor.

ensonhaber.com Dünya futbolunda yaz transfer dönemi tamamlandı. Bu zaman aralığında ise Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri renklerine bağladığı yıldız oyuncularla dikkatleri üzerine çekti. Arabistan futbolu şimdi de gündemine yabancı hakem transferini aldı. Görüşme gerçekleşti Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler başta olmak üzere birçok ligdeki uluslararası hakem ile Suudi Arabistan'da görev yapıp yapamayacağı yönünde görüşme gerçekleştirdi. Hakemler Premier Lig'den daha fazla kazancak İlk etapta Suudi Arabistan Ligi'nin gelişimi için hakemlerin 6-12 ay arasında görev yapmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ila 300 bin sterin arasında kazandığı fakat Suudi Arabistan'da bu paraların daha fazlasını kazanabilecekleri aktarıldı. Tek maçlık görev alabiliyorlar Suudi Arabistan Futbol Federasyonu aldığı kararla, farklı bir ülkeden gelen hakemin Suudi Arabistan'da tek maç yönetebilme hakkını ortaya çıkarmıştı.