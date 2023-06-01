Suudi Arabistan'dan açıklama: Messi'yi burada görmek isteriz PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin PSG'den ayrılacağını duyurdu. Ayrıca Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Al Hilal'e transferi gündeme gelenArjantinliyi Suudi Arabistan'da oynarken görmek istediğini söyledi.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu.

Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı ve 32 gol, 35 asist yaptı.

Arabistan'dan açıklama geldi

Öte yandan Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna gelen ve muhtemel yeni durakları arasında Al Hilal de gösterilen Lionel Messi için açıklama geldi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Messi için Al Hilal iddialarını bilmediğini ancak Arjantinli yıldızı Arabistan'da görmek isteyeceğini söyledi.

"Büyük sıçramayı tamamlayacaktır"

Dürüst olmak gerekirse Al Hilal transferi konusunda hiçbir bilgim yok. Ama ben tabii ki şahsi olarak Messi'yi Suudi Arabistan Ligi'nde görmek isterim. Bu transfer, Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiğimiz büyük sıçramayı tamamlayacaktır.

21 gol 20 asist

Bu sezon PSG ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldızı, 21 gol attı ve 20 asist yaptı.