Suudi Arabistan'dan Allegri'ye teklif İtalyan basını, bir Suudi Arabistan ekibinin Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye teklif yaptığını öne sürdü.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye sürpriz bir teklif geldi.

Suudi Arabistan yetkilileri tecrübeli teknik adam Massimiliano Allegri'ye teklif götürdü.

Gazetta Dello Sport'un haberine göre, Riyad'ta bulunan yetkililer Massimiliano Allegri'yi Suudi Arabistan'a getirmek için İtalyan teknik adama cazip bir teklif sundu. Suudi yetkililerinin Allegri için görüşmelerini yoğunlaştıracağı belirtildi.

İtalya'da Allegri ile görüşme gerçekleştirecek Riyad yetkililerinin, takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Allegri'yi ikna etmek için tüm çabaları sarf edeceği aktarıldı.

Al Hilal mi yoksa Al Nassr mı?

Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen Allegri görüşmelerinde hangi kulübün İtalyan teknik adamı istediği belirtilmedi.

Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al Nassr kulüplerinin teknik direktör arayışlarını sürdürmesi okları bu iki takıma yöneltti.

Son günlerde Brezilya'nın eski teknik direktörü Tite ile görüşme halinde olan Al-Hilal'in Allegri içinde görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.