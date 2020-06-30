Talisca, Çin’e ayak bastı

Guangzhou Evergrande’nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, aylar boyunca mahsur kaldığı ülkesinden sonunda Çin’e dönebildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin hükümeti, 28 Mart’ta yayınladığı bir kararname ile ülke sınırlarını başka ülke vatandaşlarına kapamıştı.

Sadece belli istisnalar tanıyan ancak bu istisnalar futbolcuları kapsamayan Çin’e girmek, o tarihten itibaren futbolcular için imkansız hale gelmişti.

Salgın sürecinde ülkesi Brezilya'ya giden Talisca da o isimlerden biriydi.

ÇİN'E GİTTİ

28 yaşındaki futbolcu, 1.5 aydır idmanlara başlayan takımı Guangzhou Evergrande’nin idmanlarında yer alamamıştı.

Ülkesi Brezilya’dan Çin’e dönüşü yılan hikayesine dönen Anderson Talisca, sonunda Uzak Doğu’ya ulaşmayı bugün başardı.

KENDİ ÜLKESİ İZİN VERMEMİŞTİ

Çin ekibinin uzun süreli uğraşları sonuç verip Talisca için iki hafta önce gerekli izin alındı. Ancak yıldız futbolcu, bu kez kendi ülkesinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı, karantina koşulları nedeniyle Brezilya’dan ayrılarak yola koyulmayı yine başaramadı.

Bu krizin de aşılmasıyla Anderson Talisca, sonunda Çin’e dönebildi.

KARANTİNADA KALACAK

Londra aktarmalı uçan oyuncu, Guangzhou’ya ulaşırken, kendisine yapılan test negatif çıktı. Ancak Brezilyalı futbolcu, pandemi kuralları nedeniyle yine de 14 gün karantinada kalacak.