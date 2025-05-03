Tebriz Traktör, İran Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı

AA & Ensonhaber

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan takımı Tebriz Traktör, İran 1. Futbol Ligi'nin (Pers Gulf Pro Lig) 28. haftasında Shams Azar'a konuk oldu.

Hırvat teknik adam Dragan Skocic'in çalıştırdığı Traktör, sahadan 4-0 galip ayrılarak puanını 64 puana yükseltti.

ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİLER

Traktör, en yakın takipçisi Sepehan'ın sahasında Gol Gohar'a 2-1 kaybetmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Tebriz Traktör, tarihinde ilk kez Pers Gulf Pro Lig'de şampiyonluğa ulaştı.