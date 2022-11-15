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    Ten Hag, Ronaldo'yu istemiyor

    Ten Hag, Ronaldo'yu istemiyor

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ve Ten Hag'ın aleyhine yaptığı açıklamaların ardından İngiliz ekibi acil toplantı yaptı.
    • 15.11.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:53
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    Manchester United, açıklamalarıyla dünya gündemine oturan Cristiano Ronaldo'ya ceza vermeye hazırlanıyor.

    The Telegraph'ın haberine göre; Erik ten Hag ve Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo'ya verilecek ceza için bir araya geldi.

    Toplantıda Ten Hag'ın Portekizli yıldız futbolcu için bir rapor verdiği ve bu açıklamaların ardından oyuncuyu kesinlikle takımında görmek istemediğini söylediği öğrenildi.

    Ten Hag, Ronaldo yu istemiyor #1

    Taraftarlar ceza verilmesini istiyor

    Öte yandan Manchester United yönetiminin Ronaldo'ya bir ceza vereceği ve bu cezanın 1 milyon poundun (1.15 milyon euro) üzerinde olacağı düşünülüyor.

    Ronaldo'nun kulübe yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Manchester United'lı taraftarlar, kulübü de sert bir duruş göstermeye zorluyor.

    Ten Hag, Ronaldo yu istemiyor #2

    Takım arkadaşları da istemiyor

    Portekizli süper yıldızın takım arkadaşları ise başarılarından ötürü Ronaldo'ya saygı duysa da Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetmesi ve takım içerisindeki bazı davranışlarının hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Hatta, Ronaldo'nun ayrılığı durumunda takımın daha iyi olacağına inanıldığı ve gözyaşı dökülmeyeceği kaydedildi.

    Ronaldo'nun soyunma odası içerisinde de bazı öfke nöbetleri geçirdiği, bu anların takımın konsantrasyonunu bozduğunun altı çizildi. Portekizli'nin davranışlarının takımı da istikrarsız hale getirdiği belirtildi.

    Cristiano Ronaldo: Erik Ten Hag'a saygı duymuyorum - HABERİ

    Ten Hag, Ronaldo yu istemiyor #3

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