Thomas Henry'e kafa atan Roberto D'Aversa, Lecce'den kovuldu İtalya Serie A takımı Lecce, dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrfor Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine sona verdi.

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İtalya Ligi'nin 28. haftasında küme düşme mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde skandal bir olay yaşandı.

Hellas Verona'nın Lecce'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son düdüğün ardından sahaya giren ev sahibi takımın teknik direktörü Roberto D'Aversa, Verona santrforu Thomas Henry'ye kafa attı.

Henry aldığı kafa darbesiyle kendini yerde bulurken, maçın hakemi Lecce'nin hocası Roberto D'Aversa ve kafa attığı Thomas Henry'e kırmızı kart gösterdi.

Lecce, yollarını ayırdı

Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Thomas Henry'e kafa atan Teknik Direktör Roberto D'Aversa'nın görevine son verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, D'Aversa'ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.