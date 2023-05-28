Thomas Müller, şampiyonluk rekorunu geliştirdi Bayern Münih'in üst üste 11. kez Bundesliga'da ipi göğüslemesiyle birlikte Thomas Müller de en çok Bundesliga kazanan futbolcu rekorunu geliştirdi.

Bundesliga'da nefes kesen son hafta maçlarının ardından şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih üst üste 11, toplamda ise 33. şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonlukların tamamında kadroda olan Thomas Müller 'en çok Bundesliga' kazanan futbolcu rekorunu geliştirdi.

12. şampiyonluğunu kazandı

Müller bu şampiyonlukla birlikte Bayern ile 12. şampiyonluğunu elde etti. Takımıyla ilk şampiyonluğunu 2009-2010 sezonunda elde eden Alman futbolcu 2012-2013 sezonundan itibaren Bundesliga'da kurulan Bayern Münih hegemonyasının vazgeçilmez parçalarından olmaya devam etti.

Müller'i Neuer takip ediyor

Thomas Müller'in 12 şampiyonluk ile zirvede bulunduğu Bundesliga'da en çok şampiyonluk yaşayan oyuncu sıralamasında 2. sırada Bavyera ekibinin üst üste aldığı 11 şampiyonlukta da kadroda olan takım arkadaşı Manuel Neuer yer alıyor.

Müller ve Neuer'i 10 şampiyonluk ile eski takım arkadaşları Robert Lewandowski ve David Alaba takip ediyor.

Bayern Münih altyapısıdan yetişen Müller, takımıyla bu sezon çıktığı 40 maçta 8 gol atıp 12 asist yaptı.