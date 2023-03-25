Thomas Tuchel: Bayern Münih'ten teklif beklemiyordum Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında, "Takımla bir temasım olmadı. Teklif beklemiyordum, zamanlama gerçekten şaşırtıcı oldu" dedi.

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi sona ermişti. Genç teknik adam sonrası göreve Thomas Tuchel geldi. Alman devi, Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel, basın toplantısında konuştu.

"Benim için sözleşme süresi önemli değil"

Sözleşmesi hakkında konuşan Alman çalıştırıcı şunları söyledi:

"Benim için sözleşme süresi önemli değil. Başarılı olursak sözleşmemizi uzatırız. Öncelikli hedefim bana emanet edilen bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirmek."

"Bayern kadrosu, Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek güçte"

Bayern Münih'in kadrosunu öven Thomas Tuchel, şu açıklamayı yaptı:

"Premier Lig elbette olağanüstü, Avrupa'nın en zor ligi. Ancak Bayern kadrosu, kalite ve derinlik açısından Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek güçte."

"Nagelsmann için çok aşağılayıcı hissettirdiğini anlayabiliyorum"

Eski teknik direktör Nagelsmann hakkında konuşan Tuchel, şu ifadeleri kullandı:

"Nagelsmann için çok aşağılayıcı hissettirdiğini anlayabiliyorum. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Bu yüzden göreve yeterince enerji dolu yaklaşıyorum."

"Teklif beklemiyordum, zamanlama gerçekten şaşırtıcı oldu"

Bayern Münih'e geliş sürecini anlatan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: