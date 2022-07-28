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    Torino'da transfer kavgası

    Torino'da transfer kavgası

    İtalyan temsilci Torino teknik direktörü Ivan Juric ile sportif direktörü Davide Vagnati arasındaki transfer tartışması büyüdü, kavgaya sürüklendi. Görüntüler videoya yansıdı.
    • 28.07.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 09:28
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    Torino'nun teknik direktörü Ivan Juric'in, yeni sezona yetişmesi için sportif direktör Davide Vagnati'den transfer hamlelerin daha hızlanmasını istediği biliniyordu.

    Sport Italia'nın haberine göre; Torino'da sportif direktör Davide Vagnati, takımın kampına ziyarete geldi.

    Haberde yer alan bilgiye göre; Teknik direktör Ivan Juric, takıma takviye yapılması konusundaki eksiklik nedeniyle Vagnati ile tartışmaya başladı.

    Bunun üzerine, Vagnati'nin bağırdığı ve fiziksel olarak teknik direktöre saldırdığı yönünde görüntülerin ortaya çıkması İtalya'yı karıştırdı.

    Torino'da transfer kavgası İZLE

    "Bir şey yaptığın yok"

    Görüntülerde Vagnati'nin "Kadroyu ben kuruyorum" sözüne teknik direktör Juric'in, "Bir şey yaptığın yok" cevabını verdiği duyuluyor.

    İkiliyi, kulüp menajeri Marco Pellegri ayırmaya çalıştı. Gerginliğinin sebebinin ise Juric'in istediği transferlerin yapılmakta geç kalınması gösterildi.

    Transferleri hızlandırdı

    Yönetimin araya girmesinden sonra ikili arasında kavga yatıştırıldı. Di Marzio'nun haberine göre ise Davide Vagnati, transferleri hızlandırmaya başladığını açıkladı.

    Torino da transfer kavgası #1

    Torino da transfer kavgası #2

    Torino da transfer kavgası #3


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