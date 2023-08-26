Tottenham, Bournemouth deplasmanında kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi.
Vitaly Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Tottenham oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri ise 17. dakikada James Maddison ve 63. dakikada Dejan Kulusevski attı.
Tottenham, 7 puana yükseldi
Bu galibiyetle birlikte Tottenham puanını 7'ye yükseltirken Bournemouth ise 1 puanda kaldı.
Bournemouth ligin 4. haftasında Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham Hotspur'da Burnley'e konuk olacak.