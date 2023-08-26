Tottenham, Bournemouth deplasmanında kazandı
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Hotspur karşı karşıya geldi.

Vitaly Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Tottenham oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri ise 17. dakikada James Maddison ve 63. dakikada Dejan Kulusevski attı.

Tottenham, 7 puana yükseldi

Bu galibiyetle birlikte Tottenham puanını 7'ye yükseltirken Bournemouth ise 1 puanda kaldı.

Bournemouth ligin 4. haftasında Brentford deplasmanına gidecek. Tottenham Hotspur'da Burnley'e konuk olacak.

Tottenham, Bournemouth deplasmanında kazandı