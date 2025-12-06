Tottenham, Brentford'u iki golle yıktı

- Tottenham, Premier Lig'in 15. haftasında Brentford'u 2-0 yendi.
- Goller Richarlison ve Xavi Simons'tan geldi.
- Tottenham 22 puana yükseldi, Brentford ise 19 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham, Brentford'u ağırladı.
Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi Tottenham 2-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Richarlison ve 43. dakikada Xavi Simons'tan geldi.
TOTTENHAM, PUANINI 22 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 22'ye çıkarırken Brentford ise 19 puanda kaldı.
Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Brentford ise evinde Leeds United'ı ağırlayacak.