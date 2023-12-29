Tottenham deplasmanda Brighton'a farklı kaybetti Tottenham, Premier Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Brighton'a 4-2 mağlup oldu.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 11'de Jack Hinshelwood, 24 ve 75'te penaltı vuruşlarından Joao Pedro ile 63'te Pervis Estupinan atarken Tottenham'ın sayılarını 81'de Alejo Veliz ile 85'te Ben Davies kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselten Brighton, ligdeki bir sonraki maçında West Ham United deplasmanına gidecek

36 puanda kalan Tottenham ise Bournemouth'u konuk edecek.