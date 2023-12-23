Tottenham evinde Everton'u yendi

ensonhaber.com
İngiltere Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Tottenham 2-1'lik skorla kazandı.
Maçta Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Richarlison ve 18. dakikada Heung-Min Son attı. Everton'ın tek golünü 82. dakikada Andre Gomes attı.
Everton'un serisi sona erdi
Bu sonucun ardından Tottenham, 36 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Everton, 16 puanda kaldı.
Tottenham, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış