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    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı

    Tottenham, Dünya Kupası için verilen ara sonrası ilk Premier Lig maçına Brentford karşında çıktı. Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.
    • 26.12.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 17:53
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    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Tottenham, Brentford deplasmanına konuk oldu. Tottenham karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'yi yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

    Brentford öne geçti, Tottenham yakaladı

    Brentford, 15. dakikada Vitaly Janelt ve 54. dakikada Ivan Toney'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

    Tottenham ise bu gollere 65. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ile karşılık verdi.

    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı #1

    26 Aralık'ta oynadığı tüm maçlarda gol attı

    Tottenham'ın ilk golünü atan Kane, Boxing Day maçlarında 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 26 Aralık tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.

    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı #2

    Tottenham 30 puana ulaştı

    Bu sonucun ardından Tottenham 30, Brentford 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak. Brentford ise West Ham United deplasmanına konuk olacak.

    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı #3

    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı #4

    Tottenham, geriden gelip beraberliği yakaladı #5


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