Tottenham Hotspur'da Thomas Frank dönemi sona erdi

Tottenham Hotspur, 8 ay önce göreve getirdiği Thomas Frank ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 14:18
  • Tottenham Hotspur, Thomas Frank ile yollarını ayırdığını açıkladı.
  • Frank, takımı ligde istediği başarıya ulaştıramadı ve sadece 8 ay görevde kaldı.
  • Takım, sakatlıklar ve kupalarda erken elenişlerle zorlu bir dönemden geçti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Thomas Frank ile yollarını ayırdı.

Ligde son 8 maçta galibiyet alamayan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16. sırada yer alan Londra ekibinde, 52 yaşındaki Danimarkalı teknik adamın görevine son verildi.

8 AY KALDI

Ange Postecoglou'nun ayrılmasının ardından geçen yıl haziran ayında başkent temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Frank, 8 ay görevde kalabildi.

DEVLER LİGİ VE PREMIR LİG'DE FARKLI PERFORMANSLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 4. sırada tamamlayarak son 16 turu biletini alan Tottenham Hotspur, aynı performansı lige yansıtamadı.

Kuzey Londra ekibi, ekim ayında Lig Kupası 4. turunda Newcastle United'a, geçen ay da Federasyon Kupası 3. turunda Aston Villa'ya yenilerek elendi.

BİRÇOK İSİMDEN YARARLANAMIYOR

Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, Ben Davies, Richarlison, Rodrigo Bentancur, Muhammed Kudus, Dejan Kulusevski ve James Maddison'dan sakatlıkları nedeniyle yararlanamıyordu.

Başkent ekibi, 22 Şubat'taki derbi maçta sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

