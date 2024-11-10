Tottenham, Ipswich Town'a yenildi

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Tottenham ile Ipswich Town karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a 3-2 kaybeden Tottenham, lige de mağlubiyetle döndü.
Tottenham Stadyumu'nda oynanan maçı Ipswich Town 2-1'lik skorla kazandı.
IPSWICH TOWN, DEPLASMANDA GALİP GELDİ
Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Samuel Szmodics ile 43. dakikada Liam Delap attı. Tottenham'ın tek golü 69. dakikada Rodrigo Bentancur'dan geldi.
TOTTENHAM, 16 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Tottenham, ligde 16 puanda kaldı. Ipswich Town, 8 puana yükseldi.
Tottenham, milli ara sonrası ligde Manchester City deplasmanına gidecek. Ipswich Town, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış