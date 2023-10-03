Tottenham - Liverpool maçının VAR kayıtları açıklandı Tottenham - Liverpool maçında yaşanan hakem skandalı sebebiyle VAR kayıtları açıklandı. Video Yardımcı Hakem pozisyonu yanlış yorumladığı için yanlış karar verildi.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın Liverpool'u 2-1 yendiği maçta Liverpool'un Luis Diaz ile bulduğu golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi büyük yankı uyandırdı.

Maçın ardından İngiltere Futbol Federasyonu, Diaz'ın pozisyonunun yanlış değerlendirildiğini ve hakemlerin özür dilediğini açıkladı. Liverpool, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Kayıtlar açıklandı

İngiltere'de profesyonel futbol maçlarındaki hakemlerin sorumluluğunu yöneten PGMOL, VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR hakemi ofsayt kararı için, "İnceleme tamamlandı, karar doğru." dedi.

VAR operatörü ise "Sahada verilen karar ofsayttı. Verdiğimiz görüntüde oyuncu ofsaytta değil." diyerek VAR hakeminin yanlış karar verdiğini söyledi.

Hatasını fark eden VAR hakemi, orta hakemine maçı durdurmasını istedi ancak kurallara göre VAR hakemi, "İnceleme tamamlandı, karar doğru." dediği için karşılaşma devam etti.