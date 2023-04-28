Tottenham ve Manchester United berabere kaldı İngiltere Premier Lig'de Tottenham ve Manchester United karşı karşıya geldi. Kırmızı şeytanlar 2-0 öne geçtiği maçta Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com Premier Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Tottenham ve Manchester United 2-2 berabere kaldı. Manchester United 2-0'dan berabere kaldı Manchester United, Jadon Sancho ve Marcus Rashford'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Tottenham, eşitliği yakaladı. Tottenham'a beraberliği geitren golleri Pedro Porro ve ve Heung Min Son kaydetti.Maçın kalan bölümünde başka gol olmazken mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Tottenham, Liverpool ile karşılaşacak Bu sonucun ardından Manchester United puanını 60, Tottenham ise 54 yaptı.Ligde gelecek hafta Manchester United, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Tottenham ise Liverpool'a konuk olacak.