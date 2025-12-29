Tottenham'a Crystal Palace karşısında tek gol yetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Archie Gray kaydetti.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Konuk ekibin 17 ve 75. dakikada Richarlison ile bulduğu goller ise ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ

2 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Tottenmham, puanını 25'e çıkardı.

Üst üste 3. kez sahadan yenik ayrılan Crystal Palace ise 26 puanda kaldı.

Tottenham, 1 Ocak'ta Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı gün Fulham'ı ağırlayacak.