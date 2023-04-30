Toulouse, Nantes'ı farklı yenerek Fransa Kupası'nı kazandı Fransa Kupası finalinde Nantes'ı 5-1 mağlup eden Toulouse, 56 yıl sonra kupanın sahibi oldu.

AA & Ensonhaber

Başkent Paris'teki Stade de France'ta oynanan final maçının ilk yarısını Toulouse, 4 ve 10. dakikalarda Logan Costa, 23 ve 31. dakikalarda Thijs Dallinga’nın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

Toulouse, 56 yıl sonra kupayı yine kazandı

Kupanın son şampiyonu Nantes, karşılaşmanın 75. dakikasında Ludovic Blas'ın penaltı golüyle farkı üçe indirdi. Bu gole 79. dakikada Zakaria Aboukhlal ile karşılık veren Toulouse, sahadan 5-1 galip ayrılarak kupaya uzandı.

Toulouse, 1957’den sonra tarihinde ikinci kez kupayı müzesine götürdü.