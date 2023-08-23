UEFA'dan Cüneyt Çakır sürprizi! Görev verildi

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Geçtiğimiz günlerde Gürcistan MHK Başkanı olduğunu açıklayan Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya'nın Struga ile İzlanda'nın Breidablik takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
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Maç Kuzey Makedonya'da
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrindeki Biljanini İzvori Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.