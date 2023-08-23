UEFA'dan Cüneyt Çakır sürprizi! Görev verildi UEFA, Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Struga-Breidablik maçına Cüneyt Çakır'ı gözlemci olarak atadı.

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Geçtiğimiz günlerde Gürcistan MHK Başkanı olduğunu açıklayan Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya'nın Struga ile İzlanda'nın Breidablik takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Maç Kuzey Makedonya'da

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın Ohrid şehrindeki Biljanini İzvori Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.