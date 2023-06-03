United'ı deviren City, FA Cup'ta şampiyonluğa ulaştı Manchester City, FA Cup finalinde ezeli rakibi Manchester United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

İngiltere FA Cup finali dev bir mücadeleye sahne oldu. Manchester derbisinde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Manchester City oldu.

İlk yarı beraberlikle sona erdi

Manchester City, karşılaşmanın henüz 13. saniyesinde İlkay Gündoğan ile öne geçti. İlkay, FA Cup finalinde en erken gol atan futbolcu oldu.

Manchester United, İlkay'ın golüne 32. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İlkay 2 golle yıldızlaştı

Manchester City'de İlkay Gündoğan, 51'de bir kez daha fileleri buldu ve takımını yeniden öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek FA Cup'ı kazandı.

Premier Lig'in ardından ikinci kupa geldi

Manchester City, Premier Lig'in ardından FA Cup'ı da kazanarak bu sezon ikinci kupasını aldı.

Pep Guardiola'nın ekibi, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi'ni de kazanması durumunda 3'leme yapacak. Manchester City, ayrıca bu maçtaki gollerle birlikte bu sezon 150 gole ulaştı.