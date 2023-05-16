Uruguay'ın yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa oldu Son görevinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'i çalıştıran Marcelo Bielsa, 2026 yılına kadar Uruguay Milli Takımı'nın başına geçti.

Son olarak Premier Lig'de Leeds United'ı çalıştıran Arjantinli ünlü teknik direktör Marcelo Bielsa'nın yeni adresi belli oldu.

Uruguay Futbol Federasyonu, uzun ikna turlarının ardından Marcelo Bielsa'yı ikna etmeyi başardı ve sözleşme imzalattı. 67 yaşındaki Bielsa'nın 2026'nın Haziran'ına kadar Uruguay'ın başında olacağı paylaşılan video ile duyuruldu.

Bielsa'nın kariyeri

Deneyimli teknik adam, Uruguay'a imza atarak kariyerinin 3. Milli takım teknik direktörlüğü macerasına atılmış oldu. Bielsa, daha önce Arjantin ve Şili'de görev yapmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Newell's Old Boys'ta başlayan Bielsa, daha sonra Atlas, CF America, Velez ve Espanyol görevlerinin ardından Arjantin'in başına geçmişti. 2007'de Şili'yi çalıştırmaya başlayan Bielsa 2011'de Athletic Bilbao ve daha sonra sırasıyla Marsilya, Lille ve Leeds'i çalıştırdı.