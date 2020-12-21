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    Üzerine projektör rampası düşen çim görevlisi öldü

    Fransa'da oynanan Lorient-Rennes maçı sonrası sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisi, projektör rampasının üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 09:38
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    Üzerine projektör rampası düşen çim görevlisi öldü

    Fransa Ligue 1’in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir felaket yaşandı.

    Üzerine projektör rampası düşen çim görevlisi öldü #1

    ÜZERİNE ÇÖKTÜ

    Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.

    Görevli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Üzerine projektör rampası düşen çim görevlisi öldü #2

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