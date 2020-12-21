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Üzerine projektör rampası düşen çim görevlisi öldü
Fransa'da oynanan Lorient-Rennes maçı sonrası sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisi, projektör rampasının üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 09:38
Fransa Ligue 1’in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir felaket yaşandı.
ÜZERİNE ÇÖKTÜ
Rennes’in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü.
Görevli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.