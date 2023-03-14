Van Aanholt: Galatasaray'da yabancı kuralı yüzünden başarısız oldum Galatasaray'dan PSV Eindhoven'a giden Van Aanholt, "PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım, coşkumu kaybettim" dedi.

Galatasaray'ın devre arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick Van Aanholt, Hollanda basınına konuştu.

Türkiye'deki formsuzluğunu yerli kuralına bağlayan Van Aanholt, yabancı sınırı yüzünden ritimsiz olduğunu ve bunun da performansını etkilediğini savundu.

"Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısında neredeyse hiç şans bulamadım Türkiye'de... PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim. Antrenör her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum."

Van Nistelrooy memnun

PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor." dedi.

Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.