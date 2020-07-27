Van Persie: Manchester'a gitmemi istemediler

Hollandalı Robin van Persie, Manchester United'a gitmeden önce birçok kişi tarafından şehrin sürekli yağış alması konusunda uyarıldığından bahsetti.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Robin van Persie, 2012 yılında transfer olduğu Manchester United dönemine dair açıklamalarda bulundu.

Alex Ferguson'un takımına katılma sürecini anlatan Hollandalı, çevresindeki insanların hava durumuna karşı onu uyardığını da itiraf etti.

"GİTMEMİ İSTEMEDİLER"

Van Persie açıklamasında; "Birçok insan ve Londra'daki arkadaşlarım neden Manchester'de yaşamak istediğimi sordu. Orada her zaman havanın yağmurlu olduğundan bahsettiler. Ben de 'Tamam ama gitmek istiyorum' dedim. Eşim ve çocuklarım ile beraber en iyi yıllarımızın bir kısmını Manchester'de geçirdik. Ailem çok mutluydu." dedi.

Hollandalı golcü, 2012 yılında kadrosuna katıldığı Manchester United ile 2013 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.