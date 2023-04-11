VAR'dan pozisyonu izleyen hakeme itiraz eden Caceres kırmızı gördü Amerika Birleşik Devletleri MLS'de Houston Dynamo ile Los Angeles Galaxy arasında oynanan maça Martin Caceres'in yaptığı ilginç hareket damga vurdu.

Amerika Birleşik Devletleri MLS'de Houston Dynamo ile Los Angeles Galaxy karşı karşıya geldiği maçta ilginç anlar yaşandı.

Los Angeles Galaxy forması giyen Uruguaylı yıldız oyuncu Martin Caceres, VAR'a giden hakemle birlikte pozisyonu inceledi.

Karşılaşmanın 63. dakikasında yıldız oyuncu Caceres, rakibine sert faul yaptı. Yoğun itirazların olduğu dakikalarda Houston Dynamo oyuncuları penaltı bekledi.

VAR'ın devreye girdiği dakikalarda karşılaşmanın hakemi Alex Chilowicz, pozisyonu incelemesi için VAR'a davet edildi.

VAR kuralını hiçe saydı...

Caceres'in faulünü incelemeye giden hakem VAR'da pozisyonu incelerken Caceres, VAR kuralını çiğneyerek hakemin yanına gitti.

36 yaşındaki oyuncu, elini hakemin üzerine atarak pozisyonu izledi. Hakem, Caceres'in geldiğini fark etmesiyle yıldız oyuncuya sarı kart gösterdi.

Penaltı kararı çıktı

Hakem tarafından sarı kart ile cezalandıran Caceres, ikinci sarı kartını görmüş oldu. Böylelikle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Los Angeles Galaxy, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Caceres'in dirseğiyle rakibine faul yaptığı pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Houston Dynamo, lehine penaltı kararı verdi.

Dipnot: VAR'ın kurallarına göre karşılaşmanın hakemi pozisyonu incelemek için monitöre gittiği zaman hakem yayına gitmek yasak. Bu kuralı uymayanlar ise sarı kart ile cezalandırılıyor.

Ev sahibi Houston Dynamo, LA Galaxy karşısında karşılaşmayı 3-0 kazandı.