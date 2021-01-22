Vedat Muriç'in Parma'ya attığı gol kaleciye yazıldı

Lazio'nun Parma ile karşı karşıya geldiği İtalya Kupası son 16 maçında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç'in attığı gol, kurallar gereği top kalecinin sırtına çarptığı için Vedat'a yazılmadı.

İtalya Kupası son 16 turunda Lazio ile Parma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 23. dakikasında Parolo ile öne geçen Lazio, 83. dakikada Valentin'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Lazio, 90. dakikada kaleci Colombi'nin kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

MURİÇ'İN ATTIĞI GOL KALECİYE YAZILDI

Lazio'nun attığı ikinci golde Muriç'in kafa vuruşunda direkten dönen topun kaleciye çarparak ağlara gitmesi sebebiyle gol, kaleciye yazıldı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Vedat Muriç, bununla birlikte Lazio ile çıktığı 14 maçta henüz resmi olarak golle tanışmadı. Kosovalı golcü, son olarak 27 Haziran 2020'de Fenerbahçe formasıyla Yeni Malatyaspor ağlarını sarsmıştı.

(Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır)