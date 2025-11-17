Victor Osimhen devre arasında gözyaşlarıyla soyunma odasına gitti

- Victor Osimhen, Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sakatlık şüphesiyle devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti.
- Osimhen, 46. dakikada oyundan alınmasına rağmen kulübede maçı izlemeye devam etti.
- İlk görüntüler ciddi sakatlık endişesi yaratmıştı.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sahaya çıkan Nijerya’da, Victor Osimhen’in oyundan alınması kısa süreli bir paniğe yol açtı.
GÖZYAŞLARIYLA SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze ile birlikte maça ilk 11’de başlayan Osimhen, ikinci yarının başında kenara alındı.
Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Osimhen, devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Ortaya çıkan ilk görüntüler, yıldız futbolcunun ciddi bir sakatlık yaşadığı yönünde endişe yarattı.
MÜCADELEYİ KULÜBEDE TAKİP ETTİ
Osimhen, 46. dakikada oyundan çıkmasına rağmen, mücadele uzatmalara giderken yedek kulübesine geri döndü ve maçı kenardan takip etti.