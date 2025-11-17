Victor Osimhen, "Afrika'da Yılın Futbolcusu" finalinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika’da yılın futbolcusu ödülünün finalistleri açıklandı.

OSIMHEN AYNI İSİMLERLE YENİDEN FİNALDE

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, PSG’nin başarılı bek oyuncusu Achraf Hakimi ve Galatasaray’ın gol makinesi Victor Osimhen, bu yılın üç final adayı olarak duyuruldu.

2023 yılında ödülü alan Osimhen, bu yıl da Salah ve Hakimi ile birlikte yeniden finale kaldı.