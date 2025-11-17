Abone ol: Google News

Victor Osimhen, "Afrika'da Yılın Futbolcusu" finalinde

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için PSG'den Achraf Hakimi ve Liverpool'dan Muhammed Salah ile birlikte finale kaldı.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 00:52
  • Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı.
  • Finale Mohamed Salah ve Achraf Hakimi de kaldı.
  • Osimhen, geçen yıl ödülü kazanmıştı.

Afrika’da yılın futbolcusu ödülünün finalistleri açıklandı.

OSIMHEN AYNI İSİMLERLE YENİDEN FİNALDE

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, PSG’nin başarılı bek oyuncusu Achraf Hakimi ve Galatasaray’ın gol makinesi Victor Osimhen, bu yılın üç final adayı olarak duyuruldu.

2023 yılında ödülü alan Osimhen, bu yıl da Salah ve Hakimi ile birlikte yeniden finale kaldı.

