Villarreal deplasmanda Real Madrid'i yendi La Liga'nın 28. haftasında sahasında Villarreal'i ağırlayan Real Madrid, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

AA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftası Real Madrid ve Villarreal karşılaşmasına sahne oldu.

Sahasında ağırladığı rakibine Real Madrid, 3-2 yenilerek ligde 5. yenilgisini aldı.

İlk yarı berabere sonuçlandı

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

Villarreal 35. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

Villarreal 3 puanın sahibi

İkinci yarının hemen başında Vinicius (Dk. 48) ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, bu avantajını koruyamadı.

Jose Luis Morales'in 71. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Villarreal, 80. dakikada Chukwueze ile öne geçerek, zorlu Madrid deplasmanından 3 puan almayı başardı.

Real Madrid'de 5. lig yenilgisi

Ligde 5. yenilgisini alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Barcelona, 10 Nisan'da sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

Villarreal ise 47 puanla 5.liğe yükseldi.