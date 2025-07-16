Villarreal, Nicolas Pepe'nin sözleşmesini uzattı

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe, İspanya LaLiga ekibi Villarreal ile sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Villarreal, Nicolas Pepe ile sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzatmak için anlaşmaya vardı. Mevcut sözleşmesinde bir yıl kalan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, sözleşmesini iki sezon daha uzattı.

İLK SEZONUNDA 28 MAÇA ÇIKTI

Villarreal'e katılmadan önce Arsenal, Nice, Trabzonspor, Lille ve Angers'da oynayan Pepe, geçen yaz Villarreal'e serbest oyuncu olarak katılarak ilk sezonunda 28 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

TRABZONSPOR FORMASINI GİYDİ

Nicolas Pepe, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da 23 resmi maça çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Pepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 47 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti.