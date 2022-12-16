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    Vitor Pereira Brezilya'yı karıştırdı

    Vitor Pereira Brezilya'yı karıştırdı

    Corinthians'ın teklifini hastalık bahanesiyle geri çeviren Vitor Pereira'nın ezeli rakibi Flamengo'ya imza atması tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 16:16
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    Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli Vitor Pereira, Flamengo ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

    Fenerbahçe'yi çalıştırdıktan sonra Corinthians'ın başına geçen ve sonrasında kulübünden ayrılarak Flamengo ile imzalayan Vitor Pereira'ya Corinthians Başkanı Duilio Monteiro'dan tepki geldi.

    "Yalan söyledi"

    Monteiro, "Hangi eğitimi aldığını, hangi karaktere sahip olduğunu bilmiyorum. Vitor yalan söyledi, kandırıldım. Taraftarların hayal kırıklığı için üzgünüm. Kalması için her türlü çabayı gösterdik, ona daha iyi sözleşme teklif ettik. 2022'de istediği transferi de yaptık." ifadelerini kullandı.

    Pereira

    "Taraftarlarımız onu çok sevmişti"

    Vitor Pereira'nın herkesi kandırdığını belirten Monteiro, "Bu kişisel bir mesele değil, Vitor Pereira herkesi kandırdı. Taraftarlarımız onu çok sevmişti. Ben de onun bir hayranıydım ve devam etmesi için elimden gelenin tamamını yaptım. Biz çok dürüst ve şeffaftık. Elimizden gelen her şeyi teklif ettik ve o bize yalan söyledi. Kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ayrılmanın en iyisi olduğunu söyledi ancak sonrasında başka bir şey yaptı." şeklinde konuştu.

    Corinthians ile 63 karşılaşmaya çıkan Vitor Pereira, 1.63 puan ortalaması yakalamıştı.


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