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    Vitor Pereira: Jesus'la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk

    Flamengo'nun yeni teknik direktörü Vitor Pereira, eski takımı Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jorge Jesus'la alakalı, "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik" dedi.
    • 04.01.2023 - 15:49
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:08
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    Vitor Pereira: Jesus'la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk

    İki dönem ülkemizde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ve geçtiğimiz haftalarda Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Flamengo ile anlaşan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, sarı-lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Pereira, Jesus ile aralarında yaşanan rekabetten bahsederken onun Fenerbahçe'de, kendisinin ise Flamanego'da olmasını komik olarak nitelendirdi.

    "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik"

    Jorge Jesus ile takımlarının değiştiğini belirten Pereira, "Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. Hep diken üstündeydik." dedi.

    Vitor Pereira: Jesus la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk #1

    "İki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk"

    Jesus ile rekabetlerine değinen Pereira, "Jorge Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk." sözlerini sarf etti.

    Vitor Pereira: Jesus la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk #2

    "Jesus'u hep takdir ettim"

    Jorge Jesus'u hep takdir ettiğini söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor, takdir ediyorum. Jorge Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim. Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasındaki agresifliğe, rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti." ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira: Jesus la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk #3

    Vitor Pereira: Jesus la iki güçlü rakiptik ama iyi dosttuk #4


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