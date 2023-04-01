Wesley Sneijder'den itiraf: Yolanthe Cabau ile barışmak istiyorum Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, boşandığı eşi Yolanthe Cabau hakkında konuştu.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun efsane isimlerinden biri olan Wesley Sneijder, Yolanthe Cabau ile 4 yıl önce ayrıldılar. Ancak 38 yaşındaki eski futbolcu yaşadıkları aşkı unutamadıklarını itiraf etti.

Küçük oğlu Xess Xava için bir gün işlerin yoluna gireceğini düşünen Sneijder, Yolanthe Cabau'nun başka biriyle birlikte olmasını dert etmediğini ve hala içinde barışma umudu olduğunu söyledi.

Robbert Rodenburg'un YouTube programı Open Card'da açıklamalarda bulunan Sneijder şöyle konuştu:

"Hala mutlu bir şekilde bekarım. İlk başta onu yakalamayı çok istiyorsunuz ama aslında bırakmanın daha önemli olduğunu fark ettim. Sonra belki yeniden bir şeyler olur umuduyla bunu yapıyorsunuz. Eğer bu başarılı olursa 'harika' olur. Bu olabilecek en iyi şey olur hatta."

"Başka biriyle ilişki yaşarsam..."

"Gelecek planlarımız olması anlamında bir şey yok. Belki bundan bir şey çıkabilir, belki de çıkmaz. Bu beni yiyip bitiren bir şey değil. Şu anda güzel bir şekilde yaşamıma devam ediyorum. Eğer başka biriyle bir ilişki yaşarsam, bu da sorun değil."

"Sadece evli değil, arkadaştık"

"Bu olabilir. Hoşuma gideceğinden değil. Onun da tam tersi bir durumdan hoşlanacağını sanmıyorum. Çünkü çok uzun zamandır birliktesiniz, aşkları ve acıları paylaştınız. Sadece evli değildik, aynı zamanda en iyi arkadaştık. Her zaman her şeyi önce birbirimize söylerdik. Bir şey olduğunda ondan tavsiye isterim, ya da tam tersi. Çünkü birbirimizi en iyi biz tanıyoruz. O başka birine aşık olsa bile bu bağ böyle kalacaktır."

2019'da boşandılar

Wesley ile Yolanthe 2009 yılında bir ilişki yaşamaya başladılar ve bir yıl sonra İtalya'da evlendiler.

2015 yılında birlikte Xess Xava adında bir oğulları oldu. İkili 2019 yılında ayrıldı. Ayrılığın ardından Sneijder, "Her şeyi berbat ettim." ifadelerini kullanmıştı.