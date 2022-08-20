Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
389.608
-0.84%
BTXN Coin
5.71
-2.55%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    West Bromwich Albion, Hull City'yi mağlup etti

    İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, West Bromwich Albion'a deplasmanda 5-2 yenildi. Hull City, bu sezon ilk kez yenildi.
    • 20.08.2022 - 20:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    West Bromwich Albion, Hull City'yi mağlup etti

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Shota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City'de, milli futbolcu Ozan Tufan maçın 21. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı.37. dakikada Callum Elder'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

    48'de Swift, 55'te Furlong ve 70'de Ahearne-Grant'ın golüyle WBA 4-0'ı buldu.

    77'de Hull City'nin bu sezonki en golcü ismi Oscar Estupinan, skoru 4-1 yaptı.

    85'te Dara Joseph O'Shea skoru 5-1'e getiren golü kaydetti. Maçta son sözü Oscar Estupinan söyledi ve WBA sahadan 5-2 galip ayrıldı.

    Hull City'nin ilk yenilgisi

    Eski Denizlisporlu Kolombiyalı Espunian, Championship'te 5. hafta sonunda dördüncü gole ulaştı.

    Maçı West Bromwich Albion 5-2 kazanırken; bu sezon ikinci galibiyetini elde etti ve puanını altıya çıkardı.

    Bu sezon ilk kez sahadan yenilgiyle ayrılan Hull City ise 8 puanda kaldı.


    İlginizi Çekebilir

    Yeni Opel Mokka ağustos ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Yeni Opel Mokka ağustos ayı fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    İstanbul’da, kısa mesafeye 200 lira isteyen taksi şoförüne ceza
    3. Sayfa

    İstanbul’da, kısa mesafeye 200 lira isteyen taksi şoförüne ceza

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir