Williams kardeşler, LaLiga'ya damga vuruyor

İHA
İspanya LaLiga’nın 34. haftasında Athletic Bilbao, deplasmanda Getafe’yi 2-0 mağlup etti.
Athletic Bilbao’da goller Williams kardeşlerden geldi.
Bilbao, mücadelenin 27. ve 51. dakikasında Nico Williams’ın asistleri, Inaki Williams’ın da golleriyle 3 puana hanesine yazdırdı.
Kırmızı-beyazlılar ligde 61 puan toplayarak maç fazlasıyla Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde 5. sırada bulunuyor.
Performanslarıyla beğeni topladılar
Bu sonuçla birlikte Williams kardeşler, tüm kulvarlarda bu sezon 20 gol, 21 asistlik performans sergiledi.
21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nico Williams, 7 gol, 16 asistlik performansa imza atarken, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Inaki Williams ise 13 gol, 5 asistlik katkı sağladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış