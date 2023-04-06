Willian Arao: Jorge Jesus'un Brezilya'nın başına geçeceğine inanıyorum Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Willian Arao, Brezilya basınına Jorge Jesus hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan 3 milyon euroya transfer ettiği Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Jorge Jesus'un çalıştığı en iyi teknik adam olduğunu vurguladı.

Willian Arao, Jorge Jesus'un Flamengo ve Brezilya Milli Takımı ile adının geçmesini de değerlendirdi.

"Jesus ile Flamengo'yu konuşuyoruz"

İşte Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleri...

"Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki..."

"Ben Jesus'un Brezilya'nın başına geçebileceğine inanıyorum"

"Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."

"Jesus, Brezilya'ya çok şey katar"

Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi.

Deneyimli orta saha son olarak şunları söyledi: