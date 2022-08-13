Willian, ölüm tehditlerinin ardından Corinthians ile yollarını ayırdı

Brezilyalı futbolcu Willian, ailesine ve kendisine yönelik sosyal medyadaki ölüm tehditleri sebebiyle Corinthians'tan ayrıldığını duyurdu.

Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etti. Flamengo'ya evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda eden Corinthians'ta taraftarlar Pereira ve oyunculara büyük tepki gösterdi.

Takımda maaşı en yüksek oyunculardan olan Willian'a ve ailesine ölüm tehditlerine varan tepkiler, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılık kararı almasında etkili oldu.

Geçtiğimiz sezon başında Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Willian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı.





"Ölüm tehditleri alıyorum"

34 yaşındaki yıldız futbolcu açıklamasında, "Bugün Corinthians'a veda ederken, bu gömleği tekrar giyme fırsatı verdiği için kulübe ve beni büyük ölçüde destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ailemin ve benim sürekli uğradığımız tehditler nedeniyle, hem kendim hem kulüp için daha iyi olacağını düşünerek sözleşmeyi feshetme kararı aldım. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerinde bulundu.





Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı

Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerinde formalarını terletmişti.



