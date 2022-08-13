Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
438.242
2.53%
BTXN Coin
6.81
-3.94%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C
    Willian, ölüm tehditlerinin ardından Corinthians ile yollarını ayırdı

    Willian, ölüm tehditlerinin ardından Corinthians ile yollarını ayırdı

    Brezilyalı futbolcu Willian, ailesine ve kendisine yönelik sosyal medyadaki ölüm tehditleri sebebiyle Corinthians'tan ayrıldığını duyurdu.
    • 13.08.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etti. Flamengo'ya evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda eden Corinthians'ta taraftarlar Pereira ve oyunculara büyük tepki gösterdi.

    Takımda maaşı en yüksek oyunculardan olan Willian'a ve ailesine ölüm tehditlerine varan tepkiler, 34 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılık kararı almasında etkili oldu.

    Geçtiğimiz sezon başında Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'a transfer olan 34 yaşındaki futbolcu Willian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Corinthians'tan ayrıldığını açıkladı.

    Willian, ölüm tehditlerinin ardından Corinthians ile yollarını ayırdı #1

    "Ölüm tehditleri alıyorum"

    34 yaşındaki yıldız futbolcu açıklamasında, "Bugün Corinthians'a veda ederken, bu gömleği tekrar giyme fırsatı verdiği için kulübe ve beni büyük ölçüde destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ailemin ve benim sürekli uğradığımız tehditler nedeniyle, hem kendim hem kulüp için daha iyi olacağını düşünerek sözleşmeyi feshetme kararı aldım. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerinde bulundu.

    Willian, ölüm tehditlerinin ardından Corinthians ile yollarını ayırdı #2

    Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı

    Brezilyalı sol kanat oyuncusu, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal gibi dev kulüplerinde formalarını terletmişti.

    Willian, ölüm tehditlerinin ardından Corinthians ile yollarını ayırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Ferrari, yeni hypercar aracını test ediyor
    Otomobil

    Ferrari, yeni hypercar aracını test ediyor

    Gurbetçilerin dönüş yolcuğu devam ediyor
    Gündem

    Gurbetçilerin dönüş yolcuğu devam ediyor

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir