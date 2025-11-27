Wojciech Szczesny: İlk yılımda bedava oynadım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Barcelona'nın teklifiyle geçen sezon futbolu geri dönen Wojciech Szczesny, futbola geri dönmesinin parayla ilgisi olmadığını söyledi.

Geçen yılın ağustos ayında emeklilik kararını açıklayan Polonyalı eldiven, Barcelona'nın teklifiyle birlikte ekim ayında sahalara geri döndü.

"PARA İÇİN OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTEMEDİM"

Bu süreci anlatan Szczesny, "Futbola tutkum yok değildi. En iyi 10 kulüp teklifte bulunsa da masadaki seçenekleri beğenmedim. Daha yüksek bir maaş için pazarlık yapma meselesi değildi. Sadece para için oynamaya devam etmek istemedim. İçgüdülerim bana tekliflere hayır dememi söyledi." diye konuştu.

Emeklilik kararını açıklamadan önce Barcelona'dan vatandaşı Robert Lewandowski ile konuşmasını anlatan Wojciech Szczesny, "Emeklilik kararımı açıklamadan 3 gün önce Robert Lewandowski ile konuştum ve sadece Barcelona'da oynamak istediğimi söyledim. Beni aradığında, muhtemelen beni ikna edebileceğini düşünüyordu." dedi.

"İLK YIL BEDAVA OYNADIM"

Emeklilik kararından sonra Barcelona'nın teklifiyle futbola geri dönen 35 yaşındaki kaleci, "Barcelona'daki ilk yılımda bedava oynadım, hiçbir şey kazanmadım. Barcelona'dan aldığım rakam, sözleşmemin erken feshi için Juventus'a ödemem gereken rakamla aynıydı." diye konuştu.

Barcelona, geçen sezon Marc-Andre ter Stegen'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle Wojciech Szczesny ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Katalan ekibi, sezonun sona ermesiyle birlikte Wojciech Szczesny ile 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalamıştı.