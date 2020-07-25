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    Xavi koronavirüse yakalandı

    Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, Instagram hesabından bir açıklama yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 12:53
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    Xavi koronavirüse yakalandı

    Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanevi ismi olan ve geçtiğimiz yıldan bu yana Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi Hernandez, sevenlerini üzen bir açıklama yaptı.

    40 yaşındaki antrenör, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "SAĞLIĞIM MÜKEMMEL"

    Açıklamasında, "Birkaç gün evvel Kovid-19 testim pozitif çıktı. Ne mutlu ki sağlığım mükemmel ama protokol gereği karantinada kalacağım." ifadelerini kullanan Xavi, takımının bugün Al Kohr karşısında sahalara geri döneceği maçta kendisinin yerine David Prats'ın görev alacağını belirtti.

    Xavi koronavirüse yakalandı #1

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