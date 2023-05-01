Xavi: Manchester City dünyanın en iyi takımı Barcelona teknik direktörü Xavi, Manchester City’yi dünyanın en iyi takımı olarak nitelerken Premier Lig liderinin üçleme yapmayı hak ettiğini söyledi.

Ligde son maçında Fulham deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılan Manchester City, Arsenal’den liderliği aldı. Pep Guardiola’nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’i eleyerek yarı finalde Real Madrid’in rakibi olmuştu.

Manchester ekibi ayrıca şehrin diğer güçlü takımı Manchester United ile FA Cup finalinde karşılaşacak.

City'nin yaşadığı bu başarılar üzerine ESPN'de yer alan habere göre gazetecilerle konuşan Xavi, Manchester City için övgü dolu sözler kullandı ve mavi-beyazlıları dünyanın en iyi takımı olarak gösterdi.

"Bana göre onlar dünyanın en iyi takımı"

Basının sorularını yanıtlayan Xavi, City’nin üç kupayı birden müzesine götürüp götüremeyeceğinin sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

“Bu mümkün. Bana göre onlar dünyanın en iyi takımı. En iyi hocaya sahipler ve bizim için örnek alınabilecek bir oyun oynuyorlar. Üçleme yapmayı hak ediyorlar.”

"Sezon başında söylediğimiz gibi biz şampiyon olacağız"

La Liga’da şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Barcelona’nın efsane futbolcusu ve mevcut çalıştırıcısı Xavi, şunları dedi:

“Bulunduğumuz yer mucize değil ama üst düzey çabanın sonucu. Yapılanma sürecindeyiz. Bir yapı inşa etmek istiyoruz ve lig bu kulüp için çok önemli. Güzel yarıştığımızı düşünüyorum. İyi transferler yaptık, dolayısıyla mucizevi diyemem. Sezon başında söylediğimiz gibi biz şampiyon olacağız.”

"Lewandowski, olgunluğuyla büyük adımlar attı"

Ligde 19 golle krallık yarışını zirvede sürdüren Robert Lewandowski için ise Xavi sadece golleriyle değil performansıyla da göz doldurduğunu söyledi. Genç teknik adam, şunları söyledi: