Yine Jack Grealish yine alkol: Mekanda sızmış halde bulundu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen İngiliz futbolcu Jack Grealish, bir mekanda alkolü fazla kaçırırken görüntülendi.

İngiliz basınından The Sun'ın göre Grealish, arkadaşlarıyla bulunduğu mekanda fazlaca alkol tüketti ve masa başında sızdı.

YILDIZ OYUNCU MEKANDA SIZDI KALDI

30 yaşındaki yıldızın o anları, mekanda bulunanlar taraftarlar tarafından kayda alındı.

Bu sezon Everton adına 22 maça çıkan Grealish, 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Öte yandan Jack Grealish, daha önce de Manchester City'nin şampiyonluk kutlamalarında fazla alkol aldığı için yürüyemediği gözükmüştü.

TRANSFER DÖNEMİNDE ADI GEÇEN İSİMLERDENDİ

Grealish'in adı, sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

Ancak oyuncu, İngiltere'de kalmak isteyerek gelen ilgileri reddettmişti.