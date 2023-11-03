Yunanistan "futbolda yolsuzluk" soruşturması başlattı Panathinaikos Başkanı Yannis Alafuzos'un verdiği röportajın ardından futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara ilişkin Yunanistan Yüksek Mahkemesi harekete geçti.

AA

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin, futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, futboldaki yolsuzluk ve yasa dışı uygulamalara ilişkin soruşturmanın, Panathinaikos Başkanı Yannis Alafuzos'un BBC'ye verdiği röportaj nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Haberde, yetkili savcının yürüteceği soruşturma kapsamında, Alafuzos ve adı şike olaylarıyla ilişkilendirilen kişilerin ifadeye çağrılacağı belirtildi.

"Yolsuzluk şiddete yol açıyor, şiddeti artırıyor"

Alafuzos, BBC'ye verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yunan futbolunda şiddet vardı, çünkü yolsuzluk şiddete yol açıyor, şiddeti artırıyor. Yolsuzluk aynı zamanda birçok Yunan oyuncunun yurt dışına gitmesine de neden oluyor.

"Artık işler giderek zorlaşıyor"

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında ağustos ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçı öncesinde Atina'da taraftarlar arasında çıkan kavga sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Alafuzos, şunları demişti:

Artık işler giderek zorlaşıyor çünkü herkes neler olduğunu görebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)