Yusuf Yazıcı attı ama yetmedi! PSG, Lille'i 3 golle geçti Fransa Ligue 1'de PSG, sahasında Lille'i 3-1 mağlup etti. Lille'in golü Yusuf Yazıcı'dan geldi.

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Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG ile Lille karşı karşıya geldi.

Parc des Princes Stadyumu'nda gerçekleşen mücadeleyi PSG, 3-1'lik skorla kazandı.

Yusuf Yazıcı'nın golü galibiyet için yeterli olmadı

Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Gonçalo Ramos, 17. dakikada Alexsandro Ribeiro (kendi kalesine) ve 80. dakikada Kolo Muani attı. Lille'in tek golü ise Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Yusuf Yazıcı, maça ilk 11'de başladı ve 81 dakika sahada kaldı. Bu sezon Lille formasıyla 30 maça çıkan Yusuf, 10 gol ve 3 asistle önemli bir performans sergiledi.

PSG liderliğini sürdürüyor

Bu sonuçla PSG puanını 50'ye çıkarırken liderliğini sürdürdü. Lille ise 35 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, deplasmanda Nantes ile karşılaşacak. Lille ise Le Havre'yi evinde ağırlayacak.